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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>İstanbul Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
01 Nisan 2024 02:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:26

İstanbul Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı

İstanbul'un en büyük ikinci ilçesi olan Gaziosmanpaşa'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı; Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,46 ile seçimi kazandı. AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta 40,25 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul Gaziosmanpaşa&#039;da seçimi CHP kazandı

Türkiye sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen 208 bin sandıkta oylarını kullandı. İstanbul'da bazı ilçelerdeki oylar başa baş gidiyor. İstanbul'un en büyük ikinci ilçesi olan Gaziosmapaşa'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

CHP ADAYI HAKAN BAHÇETEPE SEÇİMİ KIL PAYI FARKLA KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,46 ile seçimi kıl payı kazandı. AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta 40,25 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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