İstanbul Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı

01 Nisan 2024 02:56 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 03:26

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 6.11 oy aldı

Resmi olmayan sonuçlara göre Yeniden Refah Partisi yüzde 6.11 oy aldı

Yerel seçimlerde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi

Yerel seçimlerde resmi olmayan oy oranlarına göre partisi değişmeyen illerin listesi

Türkiye sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen 208 bin sandıkta oylarını kullandı. İstanbul'da bazı ilçelerdeki oylar başa baş gidiyor. İstanbul'un en büyük ikinci ilçesi olan Gaziosmapaşa'da sandıkların yüzde 100'ü açıldı.

CHP ADAYI HAKAN BAHÇETEPE SEÇİMİ KIL PAYI FARKLA KAZANDI

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hakan Bahçetepe yüzde 40,46 ile seçimi kıl payı kazandı. AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta 40,25 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.