İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler belli oldu! Tam 9 belediye...

01 Nisan 2024 06:52 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:53

Türkiye uzun süren bir maratonun ardından yeniden sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen yerel yöneticilerini seçmek için oyunu kullandı. 81 ilde doyasıya yaşanan seçim heyecanında en çok merak edilen ve konuşulan il İstanbul oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.09 oranında oy alarak yarışı kazandı. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise, yüzde 39.60 oranında oy alarak 2. sırada yarışı götürdü. İki ismi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DEM Partisi takip etti.

İstanbul'un ilçelerinde ise, durum CHP'nin lehine oldu. Sonuçlara göre, AK Parti'den CHP'ye 9 ilçe belediyesi geçti. Bu ilçeler Üsküdar, Sancaktepe, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Bayrampaşa, Tuzla ve Çekmeköy oldu.

İlçelerin oy oranları şu şekilde:

Üsküdar

Sinem Dedetaş (CHP): Yüzde 49.91

Hilmi Türkmen (AK Parti): Yüzde 42.38

Sancaktepe

Alper Yeğin (CHP): Yüzde 50.54

Şeyma Döğücü (AK Parti): Yüzde 41.46

Çekmeköy

Orhan Çerkez (CHP): Yüzde 49.20

Ahmet Poyraz (AK Parti): Yüzde 39.50

Tuzla

E. Ali Bingöl (CHP): Yüzde 50.93

Şadi Yazıcı (AK Parti): Yüzde 39.07

Çatalca

Erhan Güzel (CHP): Yüzde 50.53

Mesut Üner (AK Parti): Yüzde 44.94

Eyüpsultan

M.Bülent Özmen (CHP): Yüzde 48.06

Deniz Köken (AK Parti): Yüzde 41.47

Gaziosmanpaşa

Hakan Bahçetepe (CHP): Yüzde 40.37

H.Tahsin Usta (AK Parti): Yüzde 40.13

Beyoğlu

İnan Güney (CHP): Yüzde 49.22

H. Ali Yıldız (AK Parti): Yüzde 40.74

Bayrampaşa

Hasan Mutlu (CHP): Yüzde 46.67

İ.Kovaç Bayraktar (AK Parti): Yüzde 41.63