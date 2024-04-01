Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler belli oldu! Tam 9 belediye...
01 Nisan 2024 06:52 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:53

İstanbul'da AK Parti'den CHP'ye geçen ilçeler belli oldu! Tam 9 belediye...

Yerel seçimler sonrası kesin olmayan sonuçlar belli olurken en çok merak edilen il ise İstanbul oldu. İmamoğlu'nun ipi göğüslediği İstanbul'da, 9 ilçede de belediyeler AK Parti'den CHP'ye geçti. 

Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul&#039;da AK Parti&#039;den CHP&#039;ye geçen ilçeler belli oldu! Tam 9 belediye...

Türkiye uzun süren bir maratonun ardından yeniden sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen yerel yöneticilerini seçmek için oyunu kullandı. 81 ilde doyasıya yaşanan seçim heyecanında en çok merak edilen ve konuşulan il İstanbul oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 51.09 oranında oy alarak yarışı kazandı. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise, yüzde 39.60 oranında oy alarak 2. sırada yarışı götürdü. İki ismi, Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DEM Partisi takip etti.

İstanbul'un ilçelerinde ise, durum CHP'nin lehine oldu. Sonuçlara göre, AK Parti'den CHP'ye 9 ilçe belediyesi geçti. Bu ilçeler Üsküdar, Sancaktepe, Çatalca, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Bayrampaşa, Tuzla ve Çekmeköy oldu.

İlçelerin oy oranları şu şekilde:

Üsküdar

Sinem Dedetaş (CHP): Yüzde 49.91
Hilmi Türkmen (AK Parti): Yüzde 42.38

Sancaktepe

Alper Yeğin (CHP): Yüzde 50.54
Şeyma Döğücü (AK Parti): Yüzde 41.46

Çekmeköy

Orhan Çerkez (CHP): Yüzde 49.20
Ahmet Poyraz (AK Parti): Yüzde 39.50

Tuzla

E. Ali Bingöl (CHP): Yüzde 50.93
Şadi Yazıcı (AK Parti): Yüzde 39.07

Çatalca

Erhan Güzel (CHP): Yüzde 50.53
Mesut Üner (AK Parti): Yüzde 44.94

Eyüpsultan

M.Bülent Özmen (CHP): Yüzde 48.06
Deniz Köken (AK Parti): Yüzde 41.47

Gaziosmanpaşa

Hakan Bahçetepe (CHP): Yüzde 40.37
H.Tahsin Usta (AK Parti): Yüzde 40.13

Beyoğlu

İnan Güney (CHP): Yüzde 49.22
H. Ali Yıldız (AK Parti): Yüzde 40.74

Bayrampaşa

Hasan Mutlu (CHP): Yüzde 46.67
İ.Kovaç Bayraktar (AK Parti): Yüzde 41.63

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com.tr
YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...