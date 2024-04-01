01 Nisan 2024 00:47 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:47
İstanbul'da başa baş giden ilçeler ve son durumlar
Türkiye sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen 208 bin sandıkta oylarını kullandı. İstanbul'da bazı ilçelerdeki oylar başa baş gidiyor. İşte o ilçeler...
Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul'da sandıkların yüzde 85,15'i açıldı. Oy oranlarının başa baş devam ettiği ilçeler de sonuçlar heyecanla bekleniyor.
İşte İstanbul'da oy oranlarının çok yakın olduğu ilçeler:
Ümraniye
AK Parti: 43,18
CHP: 30,01
Beykoz
CHP: 46,08
AK Parti: 46,02
Gaziosmanpaşa
AK Parti: 40,91
CHP: 41,41
Pendik
AK Parti: 44,83
CHP: 42,66
Üsküdar
AK Parti: 45,40
CHP: 49,59
Kaynak: tgrthaber.com.tr