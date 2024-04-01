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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 00:47 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 00:47

İstanbul'da başa baş giden ilçeler ve son durumlar

Türkiye sandık başına gitti. 61 milyondan fazla seçmen 208 bin sandıkta oylarını kullandı. İstanbul'da bazı ilçelerdeki oylar başa baş gidiyor. İşte o ilçeler...

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İstanbul&#039;da başa baş giden ilçeler ve son durumlar

İstanbul'da sandıkların yüzde 85,15'i açıldı. Oy oranlarının başa baş devam ettiği ilçeler de sonuçlar heyecanla bekleniyor.

İşte İstanbul'da oy oranlarının çok yakın olduğu ilçeler:

Ümraniye

AK Parti: 43,18

CHP: 30,01

Beykoz

CHP: 46,08

AK Parti: 46,02

Gaziosmanpaşa

AK Parti: 40,91

CHP: 41,41

Pendik

AK Parti: 44,83

CHP: 42,66

Üsküdar

AK Parti: 45,40

CHP: 49,59

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Kaynak: tgrthaber.com.tr
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