İstanbul'da başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Murat Kurum projesini açıkladı

08 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:29

Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 26 il belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Erdoğan, İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak Murat Kurum'u gösterdi. Adaylığı açıklanan Murat Kurum da çalışmalarına hızla başladı.

Kurum, Eyüp Sultan Cami’nde sabah namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti. Ardından Fatih’te esnafla sohbet eden Kurum, vatandaşların sorularını detaylıca cevapladı.

“MAALESEF İSTANBUL’DA HAYVAN BARINAĞINA YATIRIM YAPILMAMIŞ”

Bir vatandaşın başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sorusu üzerine Murat Kurum, bu konu hakkındaki çalışmalarını anlattı. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorunda olduklarını belirten Kurum, "Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın" ifadelerini kullandı.

"BİR ANADOLU BİR DE AVRUPA YAKASINA BÜYÜK BARINAK YAPACAĞIZ”

Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ne yapacağız? Buna ilişkin sokak hayvanlarımızı ki bunu sokak hayvanı olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız. Oradaki kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarını, onların rehabilitasyonunu yapacağız. Onlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz"