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    • 08 Ocak 2024 17:11 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 17:29

    İstanbul'da başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Murat Kurum projesini açıkladı

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum, megakentte başıboş sokak köpeği sorununun çözümü için planladığı projenin detaylarını paylaştı. Her ilçede ve İstanbul genelinde büyük hayvan barınaklarını inşa edileceğini söyleyen Kurum, "Sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız” dedi.

    İstanbul&#039;da başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Murat Kurum projesini açıkladı
    Murat Kurum, İbb, İstanbul, Ak Parti

    Yerel seçimlere çok az bir zaman kaldı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 26 il belediye başkan adaylarını tek tek açıkladı. Erdoğan, İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na rakip olarak Murat Kurum'u gösterdi. Adaylığı açıklanan Murat Kurum da çalışmalarına hızla başladı.

    Kurum, Eyüp Sultan Cami’nde sabah namazı kıldıktan sonra Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi’ni ziyaret etti. Ardından Fatih’te esnafla sohbet eden Kurum, vatandaşların sorularını detaylıca cevapladı.

    “MAALESEF İSTANBUL’DA HAYVAN BARINAĞINA YATIRIM YAPILMAMIŞ”

    Bir vatandaşın başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sorusu üzerine Murat Kurum, bu konu hakkındaki çalışmalarını anlattı. Hayvan barınaklarının sayısını arttırmak zorunda olduklarını belirten Kurum, "Şu an maalesef İstanbul'da hayvan barınağına ilişkin bir yatırım yapılmamış. Yani bir taraftan sokak hayvanları çoğalırken diğer taraftan buna ilişkin bir çözüm ortaya koymak zorundasın" ifadelerini kullandı.

    "BİR ANADOLU BİR DE AVRUPA YAKASINA BÜYÜK BARINAK YAPACAĞIZ”

    Kurum, bu konuyu seyreden, izleyen tarafta olamayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Ne yapacağız? Buna ilişkin sokak hayvanlarımızı ki bunu sokak hayvanı olarak değerlendirmemek lazım. Evcil hayvanların sahiplenileceği alanlar olarak bakmak lazım. Her ilçemizde ve İstanbul genelinde de, yine bir Anadolu bir Avrupa yakasında olmak üzere büyük hayvan barınaklarını inşa edip sokaktaki sahipsiz yavrularımızı bu hayvan barınaklarında bakacağız. Oradaki kadınlarımıza, çocuklarımıza tehdit olmaktan çıkaracağız. O hayvan barınaklarını, onların rehabilitasyonunu yapacağız. Onlara bakacağız, tedavilerini yapacağız, sahiplendireceğiz"

    Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tebrik telefonu
    Oynat

    Devlet Bahçeli'den Murat Kurum'a tebrik telefonu

    MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum'u telefonla arayarak tebriklerini iletti.

     

     

    Haberler>Politika>İstanbul'da başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Murat Kurum projesini açıkladı
    Etiketler
    Murat KurumİBBİstanbulAK Parti
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