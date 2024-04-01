İstanbul'da DEM Parti'nin yüzü bir ilçede güldü!

01 Nisan 2024 06:45 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 06:58

MUHABİR: YUSUF ÖZGÜR BÜLBÜL / tgrthaber.com.tr

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM)İstanbul’da Esenyurt ilçesinde ‘kent uzlaşısı’ adı altında CHP listelerinden seçime katıldı.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İSTİFA EDECEK Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) seçimlerinde DEM’in adayı Meral Danış Beştaş yüzde 2.11 oy alarak 4. parti oldu. Danış Beştaş yaklaşık 200 bin oy alabildi. Esenyurt’ta ‘kent uzlaşısı’ adı altında CHP listelerinden seçime giren DEM, belediye meclis üyeliği listesini de CHP’den sundu. CHP’nin adayı Prof. Dr. Ahmet Özer, yüzde 49.08 oranıyla 227 bin 587 oy alarak belediye başkanlığı yarışını kazandı. DEM’in Esenyurt’ta CHP listelerinden kazanan belediye meclis üyelerinin istifa ederek kendi partilerine geçip geçmeyeceği belirsizliğini koruyor.

DEM’İN YÜZÜ SULTANBEYLİ’DE GÜLDÜ

Sultanbeyli’de AK Parti yüzde 42.25, CHP yüzde 21.04, Büyük Birlik Partisi yüzde 15.80, DEM Parti yüzde 9.86 oranında oy alma başarısı gösterdi. İlçe meclisinde ise AK Parti yüzde 45.47, CHP yüzde 20.48, DEM Parti yüzde 10.48, Büyük Birlik Partisi ise yüzde 10.47 oy alma başarısı gösterdi.

Bu sonuçlara göre yüzde 10 barajını aşan partiler D'Hondt yöntemi ile belirlenecek sayıda meclis üyesi çıkarmış olacak. İstanbul’da DEM’in aday gösterdiği diğer ilçelerin hiçbirinde yüzde 10 ve üzerinde oy almadığı görüldü.