İstanbul'da isimler netleşiyor! 39 ilçeye en doğru aday

13 Ocak 2024 08:06 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 08:21

Hafta içi mesaisinin büyük bir bölümünü AK Parti Genel Merkezi'nde geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam yerel seçim çalışmalarını sürdürmek üzere İstanbul’a geçti.

Erdoğan dün partisinin İstanbul İl Başkanlığında kurmayları ile bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre toplantılara İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da katıldı. Toplantılarda İstanbul’un 39 ilçe adayı detaylı bir şekilde masaya yatırıldı, hangi isimlerle yola çıkılacağı ele alındı.

21 OCAK'TA AÇIKLANMASI PLANLANIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; en doğru adayın gösterilmesi için anket, temayül ve memnuniyet yoklamaları değerlendirildi.

21 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı tanıtım toplantısıyla İstanbul ilçelerinin adayları açıklanması planlanıyor. Daha sonra Ankara’da beyanname tanıtım toplantısı yapılması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul, Ankara ve İzmir ilçe adaylarını bizzat kendisinin açıklayacağı öğrenildi. Bu üç büyükşehire Eskişehir’in ilçelerinin de eklenebileceği kaydediliyor.