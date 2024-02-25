İstanbul'da kim önde? Son anketlerde dikkat çeken detay: Kurum yükseliş trendinde

25 Şubat 2024 13:53 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 14:20

Yerel seçimlere artık çok az bir süre kaldı. Siyasi partilerin belirlediği adaylar da saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye başkan adayları, esnafı ziyaret ediyor ve vatandaşların şikayetlerini dinliyorlar. Seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de tabi ki İstanbul...

Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarıştığı İstanbul'da şuan için kim önde? İşte son anketten çıkan çarpıcı sonuç...

KURUM YÜKSELİŞ TRENDİNDE

BeyazTV'ye katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Murat Kurum'un yükseliş trendi içerisinde olduğunu söyledi.

Daşdemir, "İstanbul'daki sorunların kimin çözeceğine inanıyorsunuz?" sorusunda ise sonucun Murat Kurum yüzde 36 İmamoğlu'nun ise yüzde 35 çıktığını açıkladı. Daşdemir, ibrenin burada Murat Kurum'dan yana olduğunu aktardı.

Öte yandan yerel seçimler için yapılan diğer anket sonuçları da şu şekilde:

AREDA (11 Ocak 2024)

AK Parti yüzde 46

CHP yüzde 41

DEM Parti yüzde 2

OPTİMAR (1 Şubat 2024)

AK Parti yüzde 37

CHP yüzde 39

Karasız yüzde 5

GENAR (16 Ocak 2024)

AK Parti yüzde 45

CHP yüzde 41

DEM Parti yüzde 2

ASAL (12 Ocak 2024)

AK Parti yüzde 32

CHP yüzde 36

DEM Parti yüzde 4

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