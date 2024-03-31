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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 06:21 - Güncelleme : 31 Mart 2024 06:22

İstanbul’da oy pusulaları okullara getirildi

31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemine başlandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da oy pusulaları okullara getirildi

Türkiye bugün sandık başına giderek yerel yöneticilerini seçecek.

31 Mart yerel seçimleri için son hazırlıklar tamamlanırken İstanbul'da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı.

Bu kapsamda Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nda toplanan oy pusulaları, sabahın erken saatlerinde okullara dağıtılmaya başlandı.

İstanbul’da oy pusulalarının okullara dağıtılma işlemi başladı - 1. Resim

Sabahın erken saatlerinden itibaren Sakarya İlkokulu'na gelen sandık başkanları, pusulaları alarak yoğun güvenlik önlemleri altında görevli oldukları okullarına gitti. Mega kentte saat 08.00’den itibaren oy kullanma işlemi başlayacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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