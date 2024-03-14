Murat Kurum İstanbul'u bekleyen büyük deprem için yapacaklarını tek tek sıraladı

14 Mart 2024 22:42 - Güncelleme : 14 Mart 2024 23:32

Cumhur İttifakı ve AK Parti İBB Adayı Murat Kurum TGRT Haber'de İstanbul'un geleceğini, mega kent için vaatlerini ve seçim yarışındaki son durumu anlattı.

Kurum, İstanbul'u bekleyen büyük deprem için yapacaklarını tek tek sıraladı. Kurum, "Bu bir beka meselesi" dedi.

İşte Kurum'un o sözleri:

İstanbul'da bir deprem gerçeği olduğunu bilim insanları dile getiriyor. Asrın felaketiyle 133 bin canımızı toprağa verdiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Depreme tedbir almak zorundayız. Buna göre yaşamak ve tedbir almak zorundayız. Aslında CHP'li İBB yönetiminin danışman hocaları da bunu söylüyor. Çalıştaydan öteye gidip buna baksalar onlar da bu gerçeği görürler. Çalıştaydan öteye geçilemedi bu süreçte maalesef. Konutlarımızı, sanayi tesislerimizi, okullarımızı, hastanemizi dönüştürmemiz gerekiyor. Yarın İstanbul'da deprem olduğunda hazırlıklı olmamız gerekiyor.

Mevcut CHP'li yönetim kendi ikbali adına her adımı atmış ama depremle ilgili hiçbir adım atmamış. 115 bin konut vaadi verip o vaat ile ilgili 5489 konutu dönüştürmüş durumda. Yüzde 5 bile vaadini gerçekleştirememiş durumda.

Biz diyoruz ki 964 mahalleye mahalle bahçesi yapalım. Burada spor salonları olsun, kıraathanelerde, kütüphanelerde gençlerimiz, kadınlarımız vakit geçirsin ama aynı zamanda burası toplanma alanı vazifesi görsün. Helikopterin inebileceği bir hizmeti versin istiyoruz. Çok yönlü bakıyoruz. Kuracağımız akademi ile birlikte vatandaşımıza bu bilinci vereceğiz. Ben her afete gittim, o tecrübeyi buraya aktarmak istiyorum.

En son asrın felaketinde 150 bin sağlık çalışanımız ile omuz omuza çalıştık. Ve orada öyle durumlarla karşılaşıyorsunuz ki sağlık çalışanı kendi yakınını, iş arkadaşını kaybetmiş, yine de enkazın başında. İşte bu hasta bakım merkezleri, hasta yakınlarını misafir edecek ama deprem esnasında da bu tesisler sağlık çalışanlarının kullanacağı alanlar olacak. Bu afete hazırlık noktasında 6 ay-1 yıl içinde bu altyapıyı İstanbul'a kurmak, bu bir önceliğimiz. Depremle yapacağımız çalışmanın bir boyutu bu.

Kalıcı çözümler getirmeliyiz. İstanbul'da sanayiyi güçlendirmek durumundayız, üretim devam etsin, enerji verilmeye devam etsin. Ulaşım yollarının güçlendirilmesi noktasında alt yapıyı sağlamak zorundayız. Orada metrobüs güzergahını afette acil ulaşım yolu olarak kullanacak altyapıyı sağlayacağız.