İstanbul'un en az seçmenin olduğu sandıkta sadece 13 kişi var

31 Mart 2024 13:55 - Güncelleme : 31 Mart 2024 13:55

İstanbul'un gözde turistik merkezi Eminönü Tahtakale Mahallesi megakentin en az seçmenin bulunduğu mahalle oldu.

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü’ndeki Mimar Sinan İlkokulu’na sabah saatlerinden itibaren birçok seçmen gelerek oylarını kullandı. Okuldaki 2252 numaralı sandık ise yalnızca 13 kişilik seçmen sayısıyla dikkat çekti. İl, ilçe ve mahalle seçimlerinin tamamında oy kullanabilen Tahtakale Mahallesi vatandaşları İstanbul'daki en düşük seçmen sandığını oluşturdu. Sandık görevlileri, 13 seçmenin hepsinin oy kullanmasını bekliyor.

Seçmen sayısı hakkında konuşan Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer, "Nasip olursa 4. dönem mahalle muhtarlığı seçimine girmekte bulunuyoruz. Daha önce 60 - 70 seçmenimiz olmuştu. Ev ve otel olmadığı için 13 seçmene düştük. Seçmenimiz yok ancak esnaflarımıza gelen tebligatlar, maliyecilerin getirmiş olduğu kağıtlar, onlarda yoğunluğumuz var. Gündüzleri 1 milyon kişiyi geçen bir Tahtakale'miz var. Piyasa canlı. Tabii akşamları ev ve otel olmadığından dolayı 13 seçmene düştük. Ama görevimiz devam ediyor. Şu an da İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" dedi.