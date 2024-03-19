İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş Taş, TGRT Haber'de

19 Mart 2024 15:26 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:53

İYİ Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayyüce Türkeş Taş, TGRT Haber'e açıklamalarda bulunuyor...

Türkeş'in konuşmasından satır başları...

-Adana beni bağrına bastı. Adana ile gönül bağımız var. Adana kadın olmak güçlü bir figürün simgesi. Kadın olmak bana Adana'da daha büyük bir destek getiriyor.

Adana'da ulaşım, yol, alt yapı, su, kanalizasyon artık çoktan bitmiş... Adana'da belediye asli görevlerini bile yapmadı. Adana hala bu problemlerle yüz yüze. Biz bu sorunları en çabuk şekilde halledeceğiz ve Adana'yı bu problemlerden kurtaracağız.

Adana'da turizm ön plan çıkarılmamış, yeterli yatırım hiç yapılmamış. Antik kentler değerlendirilmemiş, değerlendirilecek o kadar güzel noktalar var ki Adana'da...

Tekrar Adana'yı sanayinin beşiği haline getirilmeli. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Biz bir de Adana'da kırsalda yaşamı desteklemeye önem veriyoruz. Atatürk, 'köylü milletin efendisidir' boşuna demedi. Köylünün üretime katkısı çok önemli. Kırsal yaşamı destekleyip ekonomiyi canlandıracağız. Adana hayal edilen yerler arasına girecek. Adana'da OSB sayılarını artıracağız.

Çiftçilerin girdi maliyetleri çok yüksek. Ürünlerini toplamaya değecek fiyat verilmiyor, herkes zarar etti. Adana'da narenciye cenneti.

ÜRETEN KADINLAR PROJESİ

Eğer bir kadın evindeki ekmeği büyütmek istiyorsa ben ona destek olacağım. Evde ürettikleri ürünleri belediye aracılığıyla kime satacağını bulacağız.

İlk ve orta öğretime giden çocuklara en az bir öğün beslenme verme projemiz var.