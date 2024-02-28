İYİ Parti Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım TGRT Haber'de: Bizde taahhüt olacak

28 Şubat 2024 21:04 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 21:28

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, Medya Kritik programının konuğu oluyor. Yıldırım, Ankara ve politika gündemine dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

"YAVAŞ 300 MİLYAR LİRA PARA HARCADI"

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim projelerimizde vaat olmayacak taahhüt olacak. Yavaş görev süresinde 300 milyar lira para harcadı. Mansur Yavaş'ın başkanlık döneminde bir icraat yok. Ankara'da 5 yıldır icraatsizlik dönemi var."

"MANSUR YAVAŞ SEÇİMİN KAYBEDİLMESİNDE ÖNEMLİ ETKEN"

"Mansur Bey'in boş kaleye gol atma devri bitti. Demokrasilerde alternatif olmak suç mu? Mansur Bey Cumhurbaşkanı adayı oldu ben dahil İYİ Partili seçmenler oy verdi ve kazanamadı. Mansur Yavaş kendisine düşeni yapmadı. Doğal olarak da seçimin kaybedilmesinde önemli bir etkendir. Yavaş korktuğu için Cumhurbaşkanı adayı olmadı. "

"KILIÇDAROĞLU'NA "MANSUR BEY ADAYIMIZDIR" DEDİRTİLDİ"

"Mansur Yavaş nereye gittiyse İYİ Parti oraya gidecek diye bir şey. Bu algı yönetiminin bir parçası olarak karşımızda duruyor. 2019 yılında ittifak döneminde Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydım. CHP ve İYİ Parti adayları birlikte belirledi. Yani "CHP adayım bu" İYİ Parti "adayım bu" diye gelmedi 2019'da. Birlikte adaylaştırıldı. Mansur Yavaş bir konser düzenledi ve adayım dedi. Kimseye sormadı. İYİ Parti'ye, CHP'ye sormadı. Kılıçdaroğlu'na "Mansur Bey adayımızdır" dedirtildi. Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'cu değil."