Ankara ve İstanbul hazır! İYİ Parti, güçlü adaylarla seçime gidecek: İşte o isimler...

23 Aralık 2023 11:23 - Güncelleme : 23 Aralık 2023 14:18

CHP'nin iş birliği teklifini reddeden İYİ Parti yerel seçimlere tek başına girmete kararlı. 31 mart yerel seçimleri öncesi muhalefette tartışmanın dozu her geçen gün artıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da polemiklere dahil olmasının ardından saflar keskinleşmeye başladı. Seçimlere tek başına gitmekte kararlı olan İYİ Parti de aday arayışları da hızlandı.

BÜYÜKŞEHİRLER İÇİN GÜÇLÜ İSİMLER

İYİ Parti, CHP’nin oy oranının yüksek olduğu yerlerde adaylarını hızla açıklama kararı aldı. İYİ parti, CHP’nin adaylarının karşısına güçlü isimleri çıkararak seçimleri kazanmaya çalışacak.

Ankara’da Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ve Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural’ın adı geçiyor. İstanbul için ise Buğra Kavuncu düşünülüyor.

HATAY İÇİN GÖKHAN ZAN

Muğla için Metin Ergun, Balıkesir için ise Turhan Çömez işaret ediliyor. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay için Gökhan Zan düşünülürken, Mersin’de ise Burhanettin Kocamaz’ın aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ANKARA ELEŞTİRİLERİ YOĞUN

Tek başına seçime gitme kararının en fazla eleştirildiği şehir ise Ankara. Yavaş’ın karşısına aday çıkarma kararına İYİ Parti il ve ilçe yöneticileri sert muhalefet ediyor. Genel merkezin kararını desteklemeyen 5 ilçe başkanı görevden alınırken, bir çok şehirde de İYİ Parti üyelerini kaybediyor.