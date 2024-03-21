İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu TGRT Haber'e konuşuyor

21 Mart 2024 21:03 - Güncelleme : 21 Mart 2024 21:30

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İYİ Parti (İBB) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu TGRT Haber'de Gündem Özel programında açıklamalarda bulunuyor.

İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Birilerine seçim kazandırmak ya da kaybettirmek gibi bir amacımız yok. İyi ki ittifaktan ayrılmışız diyoruz.

İlk aday olduğumda ittifakla ilgili çok soru sorulur diye düşünüyordum öyle olmadı. Bu karardan rahatsız olan iki kesim var biri CHP biri AK Parti. Sadece bizden rahatsız değiller başka partilerin bağımsız aday çıkartmalarından da rahatsızlar. Çünkü o iki kutuplu yapının konfor alanı rahatlıklarından dolayı rahatsızlar. Bu husursuz olan iki parti dışında sahada millet bizim adaylığımızın bereket getireceğinden yana.

"EKREM İMAMOĞLU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

İstanbul'da deprem sorunu bir beka sorunudur. İmamoğlu deprem riskini bertaraf etme konusunda hayal kırıklığına uğrattı. İki kutbun Türkiye'nin meselesini çözecek kapasitesi kalmadı. Daha metro isimlerinde bile anlaşamıyorlar. Verilen vaatler hatırlanmıyor.

DÜZENSİZ GÖÇTE HASSASİYET TAŞIYAN BİR PARTİYİZ

Dünyanın her ülkesi mülteci kabul eder. Ama ülke nüfusunun yüzde 10 gibi nüfusuna tekabül eden rakamları kimse kabul etmez. Biz düzensiz göçte hassasiyet taşıyan bir partiyiz. İş yeri denetimlerinde ayrıcalık olsun istemiyoruz.

İMAMOĞLU TARAFINDAN İYİ PARTİ'YE OPERASYON MU YAPILIYOR?

Olan olaylara baktığımızda oluş şekline baktığımızda belediye meclis üyeleri

Ayrıntılar geliyor...