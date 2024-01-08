İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Murat Kurum çıkışı: Güzel bir rekabet olacak

08 Ocak 2024 15:58 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 16:37

Türkiye 2024 yerel seçimlerin heyecanını yaşıyor. Partiler adaylarını açıklamaya başladı. Seçimlerde ittifaklara dahil olmayacaklarını seçime ayrı adaylarla gireceklerini belirten İYİ Parti'den AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum'un adaylığıyla ilgili açıklama geldi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın toplantısında gündeme ilşkin değerlendirmede bulundu.

Murat Kurum'un adaylığı hakkında soruya cevap veren Zorlu, İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.

İYİ PARTİ'DEN MURAT KURUM AÇIKLAMASI: GÜZEL BİR REKABET OLACAK

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Murat Kurum'u açıklamasıyla ilgili konuşan Zorlu, ''İstanbul adayımızı açıkladığımızda Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da güzel bir rekabet olacak. Adayımızı yakın zamanda açıklayacağız. Adayımızın son derece hazırlıklı bir bir biçimde bu yarışta olacağını şimdiden söyleyebilirim. İstanbul ve Ankara adaylarımız ocak ayı tamamlanmadan açıklanmış olacak.'' ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL'İN ÇAĞRISINA RET YANITI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde birlik çağrısıyla ilgili soruya Zorlu, ''Biz İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik. Biz bu tabloyu yok etmek adına yola çıktık. Verdiğimiz karar çok önemli bir karadır. Bu kararımızın seçmenimizde kabul görmeye başladığını ifade etmek istiyorum.'' diye cevap verdi.