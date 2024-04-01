İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan seçim sonrası açıklama!

01 Nisan 2024 04:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 04:16

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçimlerin ardından değerlendirmede bulundu. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gerçekleşen seçimde milletin kanaatini ve mesajını sandıkta ortaya koyduğunu belirtti.

“DEMOKRASİ CİDDİ SINAV VERDİ”

Zorlu, “En önemlisi ülkemiz ve Türk demokrasisi bir kez daha ciddi bir sınav vermiştir. Bu vesileyle özellikle sandıklarda yer alan görevlilerimize ve bize destek veren tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ”

Zorlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: “İYİ Parti olarak seçilen belediye başkanlarını da kutluyor ve milletimize yerelde başarılı hizmetler yapmalarını diliyoruz. Halkımızın sandıkta vermiş olduğu karara elbette saygı duyuyoruz. Bu sonuçları en doğru şekilde okuyarak yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritası dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin milli çıkarlarını ve her Türk vatandaşının hakkını sonuna kadar korumaya odaklı olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda gerek belediye başkanlıkları gerekse belediye meclisi ve il genel meclisi sonuçlarının kesinleşmesiyle beraber tüm istişare ve değerlendirmeleri yaparak milletimizle paylaşacağız.”