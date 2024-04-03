İYİ Parti'de bir istifa daha! Yerel yönetim sorumlusu görevinden ayrıldı 

03 Nisan 2024 21:52 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 22:20

İYİ Parti 'den 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı olan Buğra Kavuncu, İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden ayrılmasının ardından bir istifa haberi daha geldi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevinden ayrıldığını duyurdu.

Akburak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir onurla yapmış olduğum Yerel Yönetimler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Büyük Kongremizin, Türkiye’nin umudunun İYİ Parti olduğunun tescillendiği bir kongre olacağının bilinmesini istiyorum. Her daim Liderimizin yanındayım ! Sevgi ve Saygılarımla" dedi.

BUĞRA KAVUNCU DA DUYURMUŞTU!

Akburak’ın istifasından hemen önce İYİ Parti’nin İBB adayı Buğra Kavuncu da partideki Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanlığı görevinden istifa ettiğini X hesabından duyuran Kavuncu seçimi yüzde 0,63 oy oranı ve 54 bin 850 oyla tamamlamıştı.