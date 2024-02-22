İYİ Parti'de bir istifa dalgası daha! İlçe başkanı ve 400 kişi... 

22 Şubat 2024 20:32 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 20:38

Yerel seçimlere sayılır günler kala partilerde seçim heyecanı arttı. Seçime 'hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'de ise istifaların ardı arkası kesilmiyor.

Yozgat Sorgun İYİ Parti İlçe Başkanlığı Siyasi İşler Başkanı Durak Kaya, İYİ Parti Yozgat Sorgun İlçe Teşkilatı Siyasi İşler Başkanı, İlçe Başkan Yardımcısı Durak Kaya, parti binasında görevden alınan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı.

400 ÜYE İSTİFA ETTİ

İlçe yönetimiyle birlikte 400’ü aşkın üyenin partiden istifa ettiğini söyleyen Durak Kaya, Sorgun'da yüzde 16.8 oy aldığını belirterek şunları söyledi:

"İlçe yönetimle birlikte 400’ü aşkın üyeyle birlikte istifa ettik. İstifa gerekçemiz Genel Merkez tarafından açıklanmadı. Biz genel seçimlerde Sorgunlu MHP'li milletvekili, AK Partili Sorgunlu milletvekili olmasına rağmen yüzde 16.8 oy alarak ve oyumuzu yüzde 300 arttırarak bir başarıyı sağladık. Bu seçimden sonra da hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Merkez tarafından Prof. Dr. Sayın Taner Demirel'in kişisel egosunu tatmin etmek amacıyla bizi görevden aldırdı.

Burada da Sayın Bakanımız Lütfullah Kayalar teşkilatın arkasında durmadı ve biz Sorgun ilçe yönetimi olarak istifa ettik. 400’ü aşkın üyemizle birlikte istifalar var ve istifalar devam ediyor."