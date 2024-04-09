İYİ Parti'de gözler Yavuz Ağıralioğlu'na çevrilmişti! Kararını açıkladı

09 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 12:19

Yerel seçimlerde, istediği oy oranına ulaşamayan İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler Yavuz Ağıralioğlu'na çevrildi.

Yavuz Ağıralioğlu’nun partiye geri dönerek genel başkanlığa aday gösterileceği iddiası kulislerde konuşulmaya başlandı.

Ağıralioğlu, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, İYİ Parti’ye kapıları kapatıp yeni bir parti mesajı verdi.

Ağıralioğlu açıklamasında, "İYİ Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" diyerek, "Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ İÇİN SONBAHARI İŞARET ETTİ

Ağıralioğlu sözlerine şu şekilde devam etti;

"Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir.

Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz.

Biz, Allah izin verirse Sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız.

Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda!

Önümüzdeki dönem:

Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek; hazinesini dolduracak; yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak; istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz.

Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir...