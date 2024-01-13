İYİ Parti'de hiç bir istifa bu kadar ses getirmemişti! Akşener'in oyunu artırdığı tek ilçenin başkanı istifa etti

13 Ocak 2024 18:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 19:06

İYİ Parti'de sular durulmuyor. İYİ Parti'de yaşanan istifa furyasına Eyüpsultan İlçe Başkanı Hatice Gürbulak da katıldı. Gürbulak "Daha önce her ne kadar ilçe başkanları toplantısında, ‘hür ve müstakil’ girilmesi yönünde bir tavrım olsa da sahada bu durumun karşılığı olmadığı ortadadır. İBB’nin, iktidarın hedefinde olduğunu ve seçimlerin de iktidar lehine sonuçlanmasının ülkeye yeni bedeller ödettireceğini düşündüğümden görevimden ve İYİ Parti'den istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

AĞIR ELEŞTİRİLER

İYİ Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Hatice Gürbulak, sosyal medya hesabından yayınladığı ayrılık mesajında parti mensuplarına yönelik sert eleştiriler yaptı. İstifa gerekçesi olarak "parti içerisindeki çıkar gruplarını" işaret eden Gürbulak, "Hayatım boyunca inandığım değerler uğruna tırnaklarımla kazıya kazıya hep mücadele ettim. Bu durum; siyaset yolculuğumda da aynı şekilde devam etti. Kurucusu olduğum partime de yaşantımda rol model olarak gördüğüm Meral Akşener sayesinde dahil oldum.” diye konuştu.

Gürbulak şöyle devam etti: “Benimle, benim gibi canla başla mücadele eden tüm arkadaşlarıma hakkımı helal ediyorum. Adaletin hak ve hukukun mücadelesini vermeye devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.”