İYİ Parti'de ipler yine gerildi: Polis müdahale etti, gözaltı var

15 Şubat 2024 20:08 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 00:18

Muhalefet kanadında yerel seçim hazırlıkları adeta işkenceye dönüştü. İYİ Parti’nin Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısına “Demokrasi var girerim” diyerek partililerin itirazına rağmen içeri girmeye kalkışan bir kişi ile partililer arasında tartışma yaşandı.

Partililer tarafından ismi emniyete verilip, toplantı salonuna alınması istenmeyen Süleyman T.’ye girişte polis ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine Süleyman T. toplantıya girmekte ısrarcı olunca partililerden Tarık Y. ile arasında gerginlik yaşandı.

YAŞANAN GERİNLİK KAMERADA

Polise de direnen Süleyman T., polis tarafından emniyete götürüldü. Aday tanıtım programı öncesi yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.

İYİ PARTİ'DE DEPREM SÜRÜYOR

Öte yandan İYİ Parti yönetiminden 16 kişi "Kral Çıplak, Akşener timsah gözyaşı döküyor" diyerek istifa etti. Öte yandan Ordu'da da 117 İYİ Partili, büyükşehir belediye başkan adayına tepki göstererek partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.