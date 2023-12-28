İYİ Parti'de işler iyice karıştı! Büyükşehir adayı Akşener'e resti çekti: Ya ben ya o

28 Aralık 2023 17:10 - Güncelleme : 28 Aralık 2023 17:16

Yerel seçimlerde CHP'nin iş bireliği teklifini reddeden İYİ Parti'de sular durulmuyor. Her gün istifa haberlerinin geldiği partide, bu sefer de yerel seçim için belirlenen adaylardan biri kriz çıkardı.

Odatv'nin edindiği kulis bilgisine göre, kurulduğu günden bu yana birçok badire atlatan İzmir İYİ Parti İl Başkanlığında baş gösteren krizde, partinin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak açıklanan Ümit Özlale'nin, İzmir teşkilatıyla arasının kötü olduğu aktarıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantıda İYİ Parti İzmir il teşkilatında görevli bir yönetici ile il başkan yardımcısının tartıştığı, daha sonrasında ise tartışmanın iyice alevlendiği ve söz konusu yöneticinini il başkan yardımcısının üzerine yürüdü belirtildi.

"İSTİFASINI NASIL İSTERSEN, SEN KİMSİN?"

Bunun üzerine, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, konuya dahil olarak il yöneticisinin istifasını istedi. Bu noktada devreye Ümit Özlale girdi. İl başkanlığındaki toplantıda Özlale, il başkanı Sinan Bezircilioğlu’na “Sen bana sormadan il yöneticisinin istifasını nasıl istersin, sen kimsin!” diye tepki gösterdi.

Bezircioğlu ise “Bu konu bizim il teşkilatımız içerisindeki bir mesele. Kendi içimizde çözmemiz gerekiyordu, çözdüm” şeklinde karşılık verdi.

AKŞENER’E RESTİ ÇEKTİ: YA SİNAN YA BEN

Bu cevaba sinirlenen Özlale de “Bu hafta perşembe veya cuma günü Ankara’da genel merkezde genel başkanla görüşeceğim, ‘Meral Hanım’a ya Sinan ya ben diyeceğim’, seni görevden aldıracağım” diyerek il binasını terk etti. Özlale’nin birlikte çalışabileceğini düşündüğü yeni bir il başkan adayıyla bir görüşme gerçekleştirip “Yönetim listeni hazırla” talimatı verdiği ifade edildi.