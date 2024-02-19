İYİ Parti'de istifa zinciri: Kavuncu yerine İmamoğlu'nu destekleyecekler

19 Şubat 2024 10:58 - Güncelleme : 19 Şubat 2024 11:02

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'nin ittifak teklifine ret cevabı veren İYİ Parti'de krizler bir türlü son bulmuyor. Peş peş gelen istifalar bir yenisi daha eklendi.

Son olarak İYİ Parti Esenyurt Teşkilatı üyeleri ile Meclis Üyeleri, İYİ Parti’nin İBB Adayı Buğra Kavuncu'nın CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu’nu destekleme kararı aldı. Aldıkları kararın ardından bu isimler istifasını da açıkladı.

"OLUMSUZ VE TUTARSIZ TAVIRLAR..."

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün burada, uzun yıllar İYİ Parti’nin çeşitli kademelerinde görev almış ve memlekete ışık olabilmek için bu görevi büyük bir sorumlulukla yerine getirmiş kişiler olarak toplanmış bulunmaktayız. Partide görev aldığımız süre içerisinde, özellikle İlçe Başkanlığınca, etkin siyaset üretememe, basın ve sivil toplumla iletişimsizlik, sahada etkisiz kalma ve teşkilat yapısındaki yetersizlikler başlıca mücadele ettiğimiz sorunlardı. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde, sandıklara sahip çıkmama şeklinde yaşanan ve doğal olarak seçim sonuçlarını etkileyen olumsuz tablo ve bununla birlikte, ilçe yönetiminde bazı kişilerde görülen sorumsuz, olumsuz ve tutarsız tavırlar hepimizde bir kırılmaya neden olmuştur.

Bu kapsamda, siyasi kimliklerimiz ve temsiliyetimizin verdiği sorumluluk kapsamında tarafımızca çözüm aranmıştır. Bu çerçevede; İstanbul İl Başkanı ve İl Yöneticileri, Bölge Milletvekilleri, Genel Teşkilat Başkanı ve Partinin etkili kadrolarında yer alan ilgililerle defalarca görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerden iyi yönetim anlayışına dair olumlu bir sonuç alınamamıştır.

"BU POLİTİK TAVIR ANLAŞILIR VE DOĞRU BULUNMAMIŞTIR"

Bütün bu olumsuzlukların üzerine, 2019 Yerel Seçimlerinde, İstanbul’da omuz omuza yürüdüğümüz ve hep birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğimiz; aynı zamanda, 14-28 Mayıs Seçimlerinde, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı makamını uygun gördüğümüz, Sn. Ekrem İmamoğlu’nun gelinen süreçte desteklenmemesi yönünde alınan kararların, İYİ Parti’den çok Cumhur İttifakı’nın paydaşlarına yarayacağı görülmüş, bu politik tavır, toplumun birçok kesiminde olduğu gibi bizim tarafımızdan da anlaşılır ve doğru bulunmamıştır.

Gelinen süreç itibariyle teşkilat yapısının bozulması, iktidar karşısında etkin siyaset üretilmesi gerekirken, muhalefete muhalefet edilmesi hizmetimiz nazarımızda olumsuz, seçmen nezdinde tepkiyle karşılanmaktadır. Bu sebeplerden dolayı İYİ Parti’den istifa ettiğimizi basına ve kamuoyuna bildiriyoruz. Teşekkür ederiz.”