İYİ Parti’de istifalar sürüyor: Genel seçimdeki oyun yarısını alamayız

09 Ocak 2024 13:43 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:55

CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' cevabı veren İYİ Parti'de istifalar bitmek bilmiyor... İYİ Parti Antalya İl Yönetimi’nin 6 üyesi, partinin bölge politikalarının yaklaşık 60 üyenin partiden kopuşunu beraberinde getirdiğini belirterek yönetimden istifa ettiklerini açıkladı.

"TABELA PARTİSİ OLURUZ"

Mustafa Eser, Süleyman Arslan, Mehmet Günay, Şükriye Yıldırımlar ve Fatma Yaşar Arslan ile partiden değil il yönetiminden istifa ettiklerini söyleyen Ali Deniz, il yönetiminin İYİ Parti lideri Meral Akşener’e yönelik eleştirilerinin ve “Seçimden sonra tabela partisi oluruz” söylemlerinin istifalarında etkili olduğunu belirtti.

Akşener’in yanında olduklarını açıklayan Deniz, “Genel Başkan’ın aldığı Büyükşehir kararına saygılıyız. Seçimlerde onun için çalışacağız. Ama fiiliyatta 4 kişinin söz sahibi olduğu bu il yönetimiyle daha fazla birlikte yol yürümek istemiyoruz” dedi.

"GENEL SEÇİMDEKİ OYUN YARISINI ALAMAYIZ"

Ali Deniz, istifa gerekçelerini şöyle anlattı:

“İktidara alternatif olmak için kurduğumuz, ancak gelinen noktada Antalya İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan ve ekibinin kişilere kanalize olmuş yapısıyla İYİ Parti’nin özellikle Antalya’da iktidara talip olmadığını üzülerek görmekteyiz. Biz Karacan’ı esnafla görmüyoruz. Nerede düğün dernek orada görüyoruz. Bu il başkanı ve bu yönetim anlayışı ile genel seçimde aldığımız oyun yarısını alamayız. Bizim siyasi beklentimiz yok. İyi partiyi nereye getirebiliriz diye düşünüyorduk. Bu yönetimle bir yere gelmeyeceğini anladık. O yüzden üzülerek istifa ediyoruz.”