Akşener'in bırakma kararı sonrası İYİ Parti'de adaylık açıklaması: Peş peşe ilan ettiler

08 Nisan 2024 11:01 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 12:16

Yerel seçimlerde, istediği oy oranına ulaşamayan İYİ Parti, olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı. İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından parti içinden iki isim peş peşe adaylık açıklaması yaptı.

Adaylığını açıklayan ilk isim İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu oldu. Dervişoğlu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Böylesini kritik bir eşikte gelişmelere kayıtsız kalabilmem ve tarihin üzerime yüklediği sorumluluktan uzak durabilmem mümkün değildir. 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan Seçimli Olağanüstü Kurultay’da Genel Başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.

Dervişoğlu'nun hemen ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Koray Aydın da genel başkanlık için aday olacağını açıkladı.

Koray Aydın sosyal medya hesabından "Bilindiği üzere İYİ Parti’miz, 27 Nisan 2024 tarihinde Seçimli Olağanüstü Kurultay kararı almıştır. Bu bağlamda kararın alındığı günden bu yana milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz, il ve ilçe başkanlarımız, kurultay delegelerimiz ve partimize emek vermiş pek çok dava arkadaşımızla yürüttüğümüz istişareler sonucunda Genel Başkan Adayı olmaya karar vermiş bulunmaktayım" dedi.

DAHA ÖNCE DE 2 İSİM ADAYLIĞINI DUYURMUŞTU

Daha önce İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da adaylıklarını duyurmuştu.

"İYİ PARTİ, ŞAHIS PARTİSİ DEĞİLDİR"

27 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü kurultay için adaylığını duyuran Akalın, "İYİ Parti akıbetini şahıslara bağlamış bir lider partisi değildir. Siyasi mücadelemizin herhangi bir noktasında bu siyasi harekete emek vermiş, haksızlığa uğramış ama yine de yılmadan mücadele etmiş dava arkadaşlarımızın ödedikleri bedellerin, yaptıkları fedakarlıkların tarihsel olarak da şahidiyim ve farkındayım." diye konuşmuştu.

GÜNAY KODAZ DA ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Akalın'ın ardından adaylığını açıklayan diğer isim ise İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz oldu. Kodaz açıklamasında "İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerini kullandı.