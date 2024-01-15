İYİ Parti'de yaprak dökümü! Üst düzey isim istifa etti

15 Ocak 2024 15:50 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 17:16

Mayıs ayındaki seçimlerden hayal kırıklığıyla ayrılan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yaşanan oy kaybı ve seçime ittifaksız girme kararı nedeniyle hem parti tabanından hem de seçmenlerden tepki çeken Meral Akşener'in liderliğindeki partide istifa zincirine bir isim daha eklendi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partideki görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini kamuoyuna duyurdu.

Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, daha sonra 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti’den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, gördüğü lüzum üzerine partiden istifa ettiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIM"

"Kıymetli dava arkadaşlarım. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."