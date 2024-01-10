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    • 10 Ocak 2024 18:48 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 18:48

    İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Bir istifa daha geldi 

    Yerel seçimlere 'hür ve mütakil' girme kararı alan İYİ Parti'de istifalar gelmeye devam ediyor. Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu, partisinden ayrıldığını duyurdu. Hamzaoğlu istifa gerekçesini daha sonra açıklayacağını söyledi. 

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İYİ Parti&#039;de yaprak dökümü sürüyor! Bir istifa daha geldi 
    Istifa, Seçim

    31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere kendi başına girme kararı alan İYİ Parti'de istifa furyası devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren partililer istifa dilekçelerini tek tek partiye sunuyor. 

    Son olarak Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu. 

    "DAHA SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

    Enver Hamzaoğlu istifa gerekçesini önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtirken yaptığı açıklamada, "Gerek gördüğümde gerekçelerini daha sonra açıklamak üzere, İstanbul İl Kurucu üyesi olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek yoluma şimdilik bağımsız olarak devam edeceğim. Başta il, ilçe ve teşkilatlarımız olmak üzere aynı yolda yürüdüğüm, birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi. 

    Haberler>Politika>İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Bir istifa daha geldi 
    istifaseçim
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