İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor! Bir istifa daha geldi 

10 Ocak 2024 18:48 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 18:48

31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere kendi başına girme kararı alan İYİ Parti'de istifa furyası devam ediyor. Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren partililer istifa dilekçelerini tek tek partiye sunuyor.

Son olarak Sultangazi İYİ Parti meclis üyesi Enver Hamzaoğlu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

"DAHA SONRA AÇIKLAYACAĞIM"

Enver Hamzaoğlu istifa gerekçesini önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtirken yaptığı açıklamada, "Gerek gördüğümde gerekçelerini daha sonra açıklamak üzere, İstanbul İl Kurucu üyesi olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek yoluma şimdilik bağımsız olarak devam edeceğim. Başta il, ilçe ve teşkilatlarımız olmak üzere aynı yolda yürüdüğüm, birlikte çalıştığım yol arkadaşlarıma, saygı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.