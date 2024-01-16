İYİ Parti'deki istifalar Akşener'i gücendirdi: Hepsini tek tek engelledi

16 Ocak 2024 11:50 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 12:08

Yerel seçim hazırlıklarını hızlı başlayan CHP, İstanbul ve Ankara gibi kritik büyükşehirlerde İYİ Parti'nin kağısını iş birliği teklifiyle çalmıştı. Ancak İYİ Parti, CHP'nin ittifak teklifine ret cevabı vermişti.

CHP'nin iş birliği teklifine 'hayır' diyen İYİ Parti'de bu karardan sonra büyük bir kriz patlak verdi. CHP ile ittifakı savunan yüzlerce partili peş peşe istifasını açıkladı.

İstifa edenlerin arasında Eski İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan ve eski İYİ Parti İBB Meclis üyesi olan Ali Kıdık gibi isimlerde vardı. Üst üste gelen bu istifalara Meral Akşener oldukça gücenmiş durumda.. Öyle ki İYİ parti lideri istifa eden bazı isimleri sosyal medyadan engelledi.

"CANI SAĞ OLSUN..."

Akşener, İbrahim Özkan ve Ali Kıdık'ı sosyal medya platformu X'ten (Twitter) engelledi. Durumu fark eden Özkan, sosyal medyadan ekran görüntüsü paylaşarak, "Ben sade bir halkım.. Ne bir saygısızlık ettim ne kötü bir söz söyledim. Sn. Akşener Önce takipten çıktı sonra engelledi.. Canı sağ olsun…" ifadelerini kullandı.

''SENDEN BAŞKA KİMSEYE GÜVENEMEYİZ' DEDİĞİN ADAMI ENGELLEDİN'

Özkan’ın ardından benzer bir paylaşım Kıdık’tan geldi. Ali Kıdık, “Ben öyle bir sır küpüyüm ki gökte yıldız kalmayana dek konuşurum. Ancak çok değil bir kaç yıldız indirip sonrasına bakacağım” ifadeleriyle başladığı paylaşımında Anayasa referandumunda Akşener’le arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

"16 Nisan 2017 henüz parti kurulmadı. Anayasa oylamasının sonuçlarını Meral Akşener hanımefendi ile birlikte Ankara Çukurambar'daki Ataköşk Otel'de izliyoruz. Otel salonu hınca hınç dolu. Herkes 'Hayır' geçecek modunda. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde 'Evet' sonucu belirmeye başlayınca 'hayır' isteyenler oteli terk etmeye başladı. Kimseler kalmadı. Meral Hanım tek başına kaldı. Ben hariç otelde kimse kalmamıştı. Sadede Sami Dayı dediğimiz Sami Özsoy ile ben vardım. Meral Akşener hanımı ikimiz ver korumalar getirdik İstanbul'a. Gerede'de otobüslerin mola verdiği tesislerde çorba içtik.

Dedi ki bana 'Oğlum siyaset böyle. Güçlü olursun herkes yanına koşar, Güçsüz olurdun herkes kaçar. Sen beni bırakmadın, bundan sonra asıl ekibimin en başındasın' dedi. Evine götürüp içeri girene kadar bekledik. Evet, çok haklıydı. Güçlendirdik, herkes yanında. 31 Mart'tan sonra kim kalacak onu göreceğiz. Meral Hanım, 'Kocamı sana emanet ettim. Senden başka kimseye güvenemeyiz' dediğin adamı engelledin. Sana sonsuz teşekkür ederim. Kendini son kez tanıttığın için. Ha bu arada dün senin teşkilatından bir ilçeye 10 bin adet bayrak göndermiştim. Onu da cümle alem bilsin"