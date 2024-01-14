14 Ocak 2024 13:39 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:43
İYİ Parti'den 8 ayda 6 kayıp! Milletvekilleri başka partilere kaçıyor
14 Mayıs Genel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti’nin Meclis’teki 44 olan vekil sayısı 38’e düştü.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: Anadolu Ajansı
14 Mayıs Genel Seçimleri’nin ardından İYİ Parti’de başlaşyan kan kaybı giderek artıyor. Partinin Meclis’teki koltuk sayısı 6 kişi azalarak 38’e düştü.
14 Mayıs’ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından İYİ Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kan kaybetti.
5 KİŞİ İSTİFA ETTİ
İYİ Parti’de vekil olarak seçilen ve Meclis’e giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edilirken 5'i istifa etti.
Meral Akşener’in genel başkanlığını sürdürdüğü İYİ Parti’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giren 44 milletvekilinden 1'i ihraç edildi; 5'i ise istifa etti. İYİ Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 38'e düştü.