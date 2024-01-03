İYİ Parti'den açıklama geldi! Davutoğlu - Akşener görüşmesine ne konuşuldu?

03 Ocak 2024 21:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 22:30

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, genel seçimlerdeki masa arkadaşlarından İYİ Parti lideri Meral Akşener'i İYİ parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yerel seçimler öncesi gerçekleşen ziyaretin içeriği merak edildi.

Akşener'in Genel Merkez'deki makamında basına kapalı gerçekleşen görüşme 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM KONUŞULDU"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Akşener - Davutoğlu görüşmesine ilişkin gelen soru üzerine, "Görüşmede Gazze'deki katliam, bu konuda neler yapılabileceği konuları üzerine duruldu. Bunun dışında bir başlığın olmadığını ifade edebilirim" dedi.

Gazetecilerin gündeme ilşkin sorularını cevaplayan Zorlu, "İYİ Parti seçimlere tek başına girme kararı almasından itibaren bize karşı ağır saldırılar, belli çevrelerden bizi karıştırmaya yönelik bir dizi girişimler olduğunu da biliyoruz. Arkadaşlarımız istifa ederek gidebilir, burada sorun yok ama bahsedilen yazı, iddialar, bunlar kabul edilir şeyler değil. Kendi adaylarımız ile bu seçimlere katılacağız." dedi.

"SAHAYA İNECEĞİZ"

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim için 4 büyükşehir, 10 il, 108 ilçe ve 18 beldede adayların açıklandığını, gelecek hafta da adayların açıklanmasına devam edileceğini aktaran Zorlu, 5 Ocak'tan itibaren seçim çalışmaları için sahaya ineceklerini söyledi.