İYİ Parti'den Bilecik açıklaması: Yeni bir yola çıktık

15 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 19:23

Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları sonrası görevinden istifa eden Semih Şahin'den sonra İYİ Parti'den istifa eden Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Sadık Kaya, belediye başkanlığına seçildi.

CHP'liler tarafından 'muhalefeti sattı' iddiaları sonrarı İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi. Zorlu Bilecik için, "Artık biz yeni bir yola çıktık" dedi.

25 meclis üyesinin tamamın katılığı seçimde CHP Melek Mızrak Subaşı’nı, AK Parti ve MHP Hasan Cinit’i aday çıkardı. Mustafa Sadık Kaya’da bağımsız aday olduğu açıkladı seçimlerin ilk turunda Melek Mızrak Subaşı 11, Hasan Cinit 10, Mustafa Sadık Kaya 4 oy oldu.

İKİNCİ TURDA İYİ PARTİLİ ADAY KAZANDI

İkinci turda da oy sayılar değişmeyince seçimde üçüncü tura geçildi. Bu turda AK Parti ve MHP Hasan Cinit’i adaylıktan çekildi. Son turda 2 adayın yarıştığı seçimde Mustafa Sadık Kaya 14 oy alırken, Melek Mızrak Subaşı 11 oyda kaldı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Bilecik Belediye Başkanlığı için yapılan seçime ilişkin, geçmişte CHP’yi desteklediklerini hatırlatarak, “Artık biz yeni bir yolculuğa çıktık" dedi.

Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Doğrusu bizim seçimlere tek başına girme kararımız, açtığımız üçüncü yol ve adım adım bunun vatandaşlarımızda vücut bulması ve partimizin yeniden yükselişinin, bazı kesimlerin dengesini bozduğu anlaşılmaktadır.

Değerli arkadaşlar, bizim kararımız açık ve nettir, inanın biz 31 Mart’ta hem siyasi iktidara hem de muhalefetin alışılagelmiş ezberini bozmakta kararlıyız. Biz İYİ Parti olarak milletimizin desteği ile, milletimiz için bu hedefe ulaşmak çabasındayız.

Bilecik konusunda da çok ciddi bir bilgi kirliliği hatta gerçek dışı ifadeler üzülerek takip ediyoruz. 2019 seçimlerinde ittifakla kazanılmış bir belediye, ardından belediye başkanı görevden uzaklaştırılıyor ve geçtiğimiz günlerde yapılan oylamaya kadar, daha öncesinde de belediye meclisi içerisinde yapılan oylamalarda biz CHP’nin adayını destekledik. Ve iki kez de seçilmesini sağladık. Artık biz yeni bir yolculuğa çıktık. İYİ Parti olarak kendi adaylarımızla her mecrada, il ve ilçede, belediye meclislerinde, il genel meclislerinde kendi adaylarımızı kazandırmak gibi bir sorumluluğun ve heyecanı içindeyiz.

İlk iki turda bildiğiniz gibi çoğunluğun sağlanması gerekiyor, üçüncü turda ise salt çoğunluğun sağlanması gibi bir durum. Biz 3 turda da adayımız çekmedik. İkinci turun sonunda iki aday kalıyor ve bakın CHP’nin teklifi üzerine kapalı oylamada telefon bile kabine sokulmaması gibi bir karar alınıyor.

Bunun sebebi ne? Her şey objektif olsun, hiçbir şaibe bulaşmasın karışmasın diye. Ve orada İYİ Parti’nin belediye meclis üyesi burada en fazla oyu alıyor ve seçimi kazanıyor." dedi.

"BUGÜN BİLECİK YARIN BAŞKA YER..."

Yollarında kararlılıkla devam edeceklerini belirten Zolu, "Kapalı bir oylamada, bu kadar hassas davranılan bir süreçte, aslında teknik olarak kimin oy verdiği belli değilken böyle bir öngörü üzerinden partimize yeni bir algı operasyonu yapılmasını yadırgıyoruz. Bu süreç İYİ Parti’mizi daha da güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bugün Bilecik, yarın daha da sürpriz yerler olabilir. İnanın bu konudaki kararlılığımızım devam edeceğinin bir kez daha altını çiziyoruz." diyekonuştu.