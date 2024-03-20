İYİ Parti'den CHP'li adayın "Öcalan terörist değildi" sözlerine sert tepki

20 Mart 2024 17:46 - Güncelleme : 20 Mart 2024 18:30

CHP'nin Bursa'da Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem’in "Abdullah Öcalan terörist değildi, siz bana güvenin adam hain değil" sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Şükrü Erdem'in teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine çok sert tepki gösterdi.

"TÜRK MİLLETİNDEN DERHAN ÖZÜR DİLEMELİ"

Erdem'in ifadelerini şiddetle kınadıklarını belirten Hasanoğlu konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"CHP Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Şükrü Erdem, vatandaşlarla yaptığı bir kahvehane sohbetinde, ‘Abdullah Öcalan ilk olarak terörist değildi. Siz bana güvenin, adam hain değil. Artık PKK falan yok. Bitti o işler’ şeklinde sözler sarf etmiştir. On binlerce insanımızın katiliyle ilgili böyle, bu tür ifadelerde bulunulması, Türk milletinin vicdanını kanatmıştır. Erdem başta şehit ailelerimiz olmak üzere bölücü örgütün yol açtığı acıları da hiçe saymıştır. Bakanlık yapmış, devlet görevinde bulunmuş, şimdi de Mustafakemalpaşa gibi manevi değerleri yüksek hemşehrilerimizin yaşadığı bir ilçemizin Belediye Başkanlığına adaylığını koymuş bir şahsiyetin, söz konusu ifadelerini şiddetle kınıyor, Mustafakemalpaşalılardan ve Türk milletinden derhal özür dilemeye çağırıyoruz."