İYİ Parti'den Fatih Camii'ndeki saldırıya kınama

09 Ocak 2024 11:09 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:14

İstanbul'da Fatih Camii'nde dün akşam saatlerinde bir kişi, slogan atınca sessiz olması hususunda uyarılmıştı. Slogan atan Ö.S bunun üzerine bıçakla cami imamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i yaraladı. Hastaneden yapılan açıklamada; imam Usta'nın hayati tehlikeyi atlattığı aktarıldı.

Saldırgan Ö. S. gözaltına alınırken olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik saldırıya tepki gösterdi. Saldırıya bir tepki de İYİ Parti'den geldi. Parti sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınadı.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu akşam İstanbul’da Fatih Camii’nde meydana gelen menfur saldırıyı büyük bir üzüntüyle öğrendik. Saldırıda yaralanan Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve soruşturmanın titizlikle yürütülmesini temenni ediyoruz”

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik namazdan sonra yapılan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.