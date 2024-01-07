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    • 07 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:01

    İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'den başkan adayı oldu

    Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti bugün aralarında İstanbul'un da bulunduğu 26 kenti belediye başkan adaylarını tek tek duyurdu. İstanbul için Murat Kurum'u seçen Erdoğan'ın açıkladığı isimlerden biri de oldukça dikkat çekti. İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu da Eskişehir için gösterildi. Peki Nebi Hatipoğlu kimdir? İşte detaylar...

    İYİ Parti&#039;den istifa etmişti: AK Parti&#039;den başkan adayı oldu
    Ak Parti, Yerel Seçim, Eskişehir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını tek tek duyurdu. Uzun süredir merak edilen İstanbul adayı da belli oldu.

    Konuşmasında ''Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.'' ifadesini kullanan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. 

    Erdoğan'ın diğer kentler için açıkladığı başkan adaylarından biri ise oldukça dikkat çekti. Erdoğan Eskişehir için, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Nebi Hatipoğlu'nu aday gösterdi. Ayrıca Hatipoğlu istifasının ardından AK Parti'ye geçiş töreninde parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

    Foto Galeri
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    <p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarını a&ccedil;ıkladı. İstanbul'da Murat Kurum, CHP İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na resmen rakip oldu. İşte AK Parti'nin 26 il belediye başkanı adayları...</p>
    <p>İstanbul B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum</p>
    <p>Aydın B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş</p>
    <p>Balıkesir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Y&uuml;cel Yılmaz</p>
    <p>Bursa B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş</p>
    <p>Denizli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan</p>
    <p>Erzurum B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen</p>
    <p>Eskişehir B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu</p>
    <p>Kocaeli B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Tahir B&uuml;y&uuml;kakın</p>
    <p>Muğla B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın</p>
    <p>Ordu B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Hilmi G&uuml;ler</p>
    <p>Samsun B&uuml;y&uuml;kşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan</p>
    <p>Artvin Belediye Başkan adayı Mehmet Kocatepe</p>
    <p>Bing&ouml;l Belediye Başkan adayı Erdal Arıkan</p>
    <p>Bitlis Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay</p>
    <p>&Ccedil;anakkale Belediye Başkan adayı J&uuml;lide İskenderoğlu</p>
    <p>&Ccedil;ankırı Belediye Başkan adayı H&uuml;seyin Filiz</p>
    <p>D&uuml;zce Belediye Başkan adayı Faruk &Ouml;zl&uuml;</p>
    <p>Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba</p>
    <p>Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları</p>
    <p>Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu</p>
    <p>Isparta Belediye Başkan adayı Ş&uuml;kr&uuml; Başdeğirmen</p>
    <p>Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş</p>
    <p>Rize Belediye Başkan adayı Rahmi Metin</p>
    <p>Sinop Belediye Başkan adayı Yakup &Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml;oğlu</p>
    <p>Tokat Belediye Başkan adayı Ey&uuml;p Eroğlu</p>
    <p>Yalova Belediye Başkan adayı Mustafa Tutuk</p>
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi
    AK Parti'nin 26 ilin belediye başkanı adaylarının tam listesi

    İDRİS NEBİR HATİPOĞLU KİMDİR?

    İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak oluturuldu ve takım Süper Lig’e yükseldi.

    28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'den başkan adayı oldu

    31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. Hatipoğlu'na parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

    Haberler>Politika>İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'den başkan adayı oldu
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    AK PartiYerel seçimEskişehir
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