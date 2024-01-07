İYİ Parti'den istifa etmişti: AK Parti'den başkan adayı oldu

07 Ocak 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 19:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle 11’i büyükşehir olmak üzere 26 ilin belediye başkan adaylarını tek tek duyurdu. Uzun süredir merak edilen İstanbul adayı da belli oldu.

Konuşmasında ''Fatih'in emaneti olan güzel İstanbul'umuzu muradına kavuşturacak, büyükşehir belediyesini yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz.'' ifadesini kullanan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkan adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı.

Erdoğan'ın diğer kentler için açıkladığı başkan adaylarından biri ise oldukça dikkat çekti. Erdoğan Eskişehir için, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Nebi Hatipoğlu'nu aday gösterdi. Ayrıca Hatipoğlu istifasının ardından AK Parti'ye geçiş töreninde parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.

İDRİS NEBİR HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak oluturuldu ve takım Süper Lig’e yükseldi.

28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde, AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu oldu. Nebi Hatipoğlu, İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye katılmıştı. Hatipoğlu'na parti rozetini, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan takmıştı.