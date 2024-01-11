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11 Ocak 2024 15:56 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 16:02

İYİ Parti'deki krize Meral Akşener noktayı koydu: Hepsini görevden aldı

İYİ Parti İzmir Belediye Başkanı Adayı Ümit Özlale ve İl Başkanı Sinan Bezircioğlu arasında başlayan krize Meral Akşener el attı. Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Genel Merkezi İzmir İl Yönetimi görevden alındı.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: TGRT Haber
İYİ Parti&#039;deki krize Meral Akşener noktayı koydu: Hepsini görevden aldı
İzmir, Seçim, Meral Akşener

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimin ardından İYİ Parti'nin İzmir teşkilatlarında başlayan gerilim devam ediyor...

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir toplantıda; İYİ Parti İzmir il teşkilatında görevli bir yönetici ile İl Başkan Yardımcısı arasında bir tartışma çıktığı iddia edilmişti. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş il yöneticisi, başkan yardımcısının üzerine yürümüştü. 

"SEN KİMSİN!"

Yaşanan kavgayı öğrenen İYİ Parti İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu, il yöneticisinin istifasını istedi. Bu noktada devreye İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale girerek, “Sen bana sormadan il yöneticisinin istifasını nasıl istersin, sen kimsin!” diyerek tepki göstermişti.

Ümit Özlale’nin Genel Merkez ile görüşmesinin ardından saatlerinde İzmir'de hareketli saatler yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatıyla İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'ya verdiği talimat üzerine İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ve yönetimi görevden alındı.

İYİ Parti'deki krize Meral Akşener noktayı koydu: Hepsini görevden aldı

 

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İzmirSeçimMeral Akşener
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