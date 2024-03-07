İYİ Parti'den Mansur Yavaş'a cevap: Akşener'in ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortada

07 Mart 2024 13:31 - Güncelleme : 07 Mart 2024 13:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferler ayrıldığı seçim öncesi İYİ Parti Meral Akşener'in, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve kendisine yönelik "Cumhurbaşkanı adayı olun" çağrısı sorulan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ben kırgın falan değilim. 'Aday olmadı' diye ben suçlanıyorum. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, 'Hadi çık gel aday ol' demekle olmaz, başka partide kaydım var. 1 gün önce beni arayıp 'Teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?' demesi lazımdı" cevabını vermişti.

Mansur Yavaş'ın bu açıklamaları üzerine İYİ Parti cephesinden cevap gecikmedi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yavaş'ın bu sözlerine cevap verdi.

Millet İttifakı'nın İYİ Parti ve Meral Akşener’in öncü girişimleri neticesinde kurulmuş olduğunun altını çizen Zorlu, "Pek çok büyükşehirde olduğu gibi Ankara’da da partimiz aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayı sayın Mansur Yavaş’ı desteklemiş ve seçimi Millet İttifakı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

2019 seçimlerinde de Ankara ve diğer büyükşehirlerde İYİ Parti'nin oy oranlarıyla etkisi ve katkısı tartışmasız bir konumda olduğunu aktaran Zorlu "Bu süreci dikkate alarak İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde kurulan 6’lı masada da yer almıştır. Liderler arasında kararlaştırılan “uzlaşma”, “istişare” ve “milletin tercihi” ölçütleri partimizin önerisi üzerine kamuoyuna açıklanmıştır" değerlendirmesinden bulundu.

"AKŞENER'İN NE KADAR HAKLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARMIŞTIR"

Zorlu açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"5 Temmuz 2022 tarihinde sayın Yavaş’ın Genel Merkezimizi ziyareti sırasında yapılan dörtlü görüşmede milletin kendisiyle ilgili böyle bir isteği olduğundan hareketle adaylık konusundaki olumlu görüş ve teklifimiz kendilerine açıkça iletilmiştir. “Kazanacak aday” şeklinde kamuoyunda seslendirilen tespitlerin somut bir örneği de Sayın Yavaş’ın dünkü değerlendirmesinde bizzat kendisi tarafından seslendirilmiştir.

En başından beri olduğu gibi 2 Mart tarihli 6’lı masa toplantısında da Genel Başkanımız iki belediye başkanının halk tarafından teveccüh gördüğünü ve kısa bir süre içerisinde yapılacak kamuoyu araştırmaları yoluyla adayın kim olacağını milletin tercihinin belirlemesi gerektiğini ortaya koymuştur. Ancak söz konusu toplantıda bu görüşümüz kabul edilmemiş; istişare, mutabakat iklimi akamate uğramış ve ardından Genel Başkanımız iki Büyükşehir belediye başkanına açık bir çağrıda bulunmuştur. Neticede yeniden varılan uzlaşmada da nihai nokta, İYİ Partinin hassasiyeti olan iki büyükşehir belediye başkanının Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminin ana aktörleri olmasıdır.

"İYİ PARTİ KENDİ ADAYLARININ YANINDA DURACAKTIR"

İYİ Parti, Cumhurbaşkanı adayı kesinleşene kadar milletin isteğini sürekli gündemde tutmuş ve sonuca en hızlı varabilecek aday için mutabakat tesis edilmesi arayışında olmuştur. Son yaşananlar Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in ne kadar haklı olduğunu bir kez ortaya çıkartmıştır. Gelinen aşamada tüm Türkiye’de kendi adaylarıyla seçime girmekte olan İYİ Partimiz vefakar mensupları ve öz kadrolarıyla kendi adaylarının yanında duracaktır"