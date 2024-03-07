İYİ Partililer ile Yeniden Refah Partililer birbirine girdi
Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere kilitlendi. Partiler adaylarını netleştirdi. İstanbul Kartal'da İYİ Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı.
İstanbul Kartal'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partili bir vatandaşın pankart açması üzerine kavga çıktı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.
PANKART KRİZE NEDEN OLDU
Kartal’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında iddiaya göre, Yeniden Refah Partili bir vatandaş pankart açmak istedi.
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bunun üzerine İYİ Partililer tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Partililer birbirlerine saldırıp yumruk atmaya çalıştı.
Kavgaya dahil olan bazı vatandaşların da pankart açan vatandaşa vurduğu görüldü.
POLİS EKİPLERİ KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI
Olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Partililerin birbirinden şikayetçi olmadığı, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi.