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07 Mart 2024 19:24 - Güncelleme : 08 Mart 2024 00:41

İYİ Partililer ile Yeniden Refah Partililer birbirine girdi

Türkiye 31 Mart'taki yerel seçimlere kilitlendi. Partiler adaylarını netleştirdi. İstanbul Kartal'da İYİ Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavgayı polis güçlükle ayırdı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Kartal'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partili bir vatandaşın pankart açması üzerine kavga çıktı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

PANKART KRİZE NEDEN OLDU

Kartal’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında iddiaya göre, Yeniden Refah Partili bir vatandaş pankart açmak istedi.

İYİ Partiler ile Yeniden Refah partililer birbirine girdi - 1. Resim

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine İYİ Partililer tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Partililer birbirlerine saldırıp yumruk atmaya çalıştı.

İYİ Partiler ile Yeniden Refah partililer birbirine girdi - 2. Resim

Kavgaya dahil olan bazı vatandaşların da pankart açan vatandaşa vurduğu görüldü.

POLİS EKİPLERİ KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

İYİ Partiler ile Yeniden Refah partililer birbirine girdi - 3. Resim

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Partililerin birbirinden şikayetçi olmadığı, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi.

İYİ Partiler ile Yeniden Refah partililer birbirine girdi - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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