İYİ Partililer ile Yeniden Refah Partililer birbirine girdi

07 Mart 2024 19:24 - Güncelleme : 08 Mart 2024 00:41

İstanbul Kartal'da, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında Yeniden Refah Partili bir vatandaşın pankart açması üzerine kavga çıktı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

PANKART KRİZE NEDEN OLDU

Kartal’da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in esnaf ziyareti sırasında iddiaya göre, Yeniden Refah Partili bir vatandaş pankart açmak istedi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bunun üzerine İYİ Partililer tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Partililer birbirlerine saldırıp yumruk atmaya çalıştı.

Kavgaya dahil olan bazı vatandaşların da pankart açan vatandaşa vurduğu görüldü.

POLİS EKİPLERİ KAVGAYI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Olay yerinde bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Partililerin birbirinden şikayetçi olmadığı, herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi.