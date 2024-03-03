İYİ Partili adaydan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması: Planlarını altüst ettik

03 Mart 2024 14:07 - Güncelleme : 03 Mart 2024 14:14

Yerel seçimlere çok az bir süre kaldı. Adayların seçim mesaisi bu süreçte devam ediyor. İYİ Parti Esenyurt Belediye Başkan Adayı Muharrem Yıldız da seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret etti.

Esnaf ziyaretinde sırasında açıklamalarda bulunan Yıldız, CHP'nin İstanbul'da yeniden aday gösterdiği mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik eleştirilerde bulundu ve dikkat çeken sözler kullandı.

"ELAMANIN KALMADI, HEPSİNİ BOŞALTTIK"

Ekrem İmamoğlu'nun planlarını altüst ettiklerini aktaran Yıldız, "İmamoğlu'na şunu söylemek istiyorum ki Esenyurt'ta İYİ Parti'yi kendinize arka bahçe etmiş olabilirsiniz, ama bu saatten sonra senin hiçbir elemanın kalmadı, hepsini boşalttık. Çünkü akılları bir yerde, gözleri başka yerdeydi. Bedenleri İYİ Parti'deydi ama fikirleri başka yerdeydi" ifadelerini kullandı.

"SAHADA GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYORUZ"

Yıldız, sözlerine şöyle devam etti:

"Muharrem Yıldız isminin Esenyurt'taki siyasi karşılığı, eserlerindeki karşılığıyla İYİ Parti'ye ciddi bir ivme kazandırdı ve korku da bunları sardı. Çünkü bunların hedefinde İYİ Parti'nin burada aldıkları 31 bin oyu direkt kendilerine angaje edebileceklerini sanıyorlardı. İYİ Parti'yi tamamen kendi hanelerine yazmışlardı. Şimdi İYİ Parti'nin oylarının onların hayallerine gitme ihtimalini sıfıra düşürdük. Biz birinci plan bunu bozduk, ikinci olarak bugün çalışmalarımıza baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden de oy alacağız. Sahada gümbür gümbür geliyoruz. Herkes bekledi ki Muharrem Yıldız, Türk milliyetçisi kendine yakın bir yapı kuracak. Burada sadece milliyetçi ve ülkücü Türk milliyetçilerinin oluşturduğu bir kadroyla yola çıkacak. Tam tersini yaptık. Kadromuzda milliyetçi ve ülkücü kadar Alevisi var, Lazı var, Kürt'ü de var. Biz de Esenyurt'un bütün katmanlarından oluşan bir kadro kurduk. İnanç mezhep dil ayırt etmeden sadece bir hassasiyetimiz vardı vatanımıza milletimize ve bayrağımıza düşman olmaya herkes bizim listemize bizimle birlikte çalışabilir. Ekibime yol arkadaşlarıma güveniyorum"