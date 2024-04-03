03 Nisan 2024 21:14 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:15
İYİ Partili başkan Rasim Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu
İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması talimatını verdi.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.
SON TARİH 5 NİSAN
Ekipler, iş yerlerinde Arapça tabela bulunan esnafa tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu.
İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK
Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı