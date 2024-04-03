İYİ Partili başkan Rasim Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu

03 Nisan 2024 21:14 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:15

Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

SON TARİH 5 NİSAN

Ekipler, iş yerlerinde Arapça tabela bulunan esnafa tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek.