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Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 21:14 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:15

İYİ Partili başkan Rasim Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu

İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması talimatını verdi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
İYİ Partili başkan Rasim Arı&#039;nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu

Nevşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

SON TARİH 5 NİSAN

Ekipler, iş yerlerinde Arapça tabela bulunan esnafa tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu.

İYİ Partili başkan Rasim Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu - 1. Resim

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek. 

İYİ Partili başkan Rasim Arı'nın ilk talimatı Arapça tabelaların kaldırılması oldu - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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