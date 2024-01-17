İYİ Partili isim, CHP ve DEM Parti’ye sert sözlerle yüklendi

17 Ocak 2024 10:36 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 12:00

Pençe-Kilit harekatı bölgesinde eli kanlı terör örgütü PKK'nın hain saldırısnda 9 askerimiz şehit olmuştu. Bu hain saldırı sonrası TBMM'de PKK terörüne karşı ortak duruş sergiledi.

MECLİS TERÖR GÜNDEMİYLE TOPLANDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi, dün Genel Kurulu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, hain saldırı sonrası düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştı. Genel Kurulu terör saldırıları ile ilgili bilgilendirdi.

Bakanların ardından milletvekiller de kürsüye gelerek konuşma yaptı. Söz alan İYİ Parti adına Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun hedefinde ise CHP ve DEM Parti vardı.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel’in partisinin genel başkanı seçildiği büyük kurultaydaki terör tutuklusu eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderdiği selamı hatırlatan Dervişoğlu, "İYİ Parti, gece gündüz sıraya geçerek 'Apo’nun heykelini dikeceğiz' diyenlere selam gönderenlerle, sırtını PKK’ya yaslayanlar ve onlarla, herkesin gözü önünde açık ve şeffaf olarak hareket edenlerle aynı safta durmayacaktır." dedi.

"HERKESİ UYARIYOR VE TARİHTEN DERS ÇIKARMASINI TEMMENNİ EDİYORUM"

Şehit olan askerlere rahmet dileyerek ve TBMM’de bilgilendirme yapan bakanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Dervişoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti sıradan bir coğrafya üzerine kurulmamıştır. Böyle bir coğrafyada yaşamanın kendi içinde barındırdığı önemli riskler bulunması doğaldır. 25 bin yıllık medeniyetin izlerini taşıyan bu topraklarda bizden başka hiçbir millet bin yıl tutunamamıştır. Biz bu topraklarda iki cihan imparatorluğu ve bir büyük cumhuriyet kurmuşuz. Bu saldırılarla da ilk kez karşılaşmıyoruz. Türk devletinin bekasına kast edenlerin akıbetini hiç şüphesiz tarih yazıyor. Herkesi uyarıyor ve tarihten ders çıkarmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.