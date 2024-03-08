İYİ Partili Oktay Vural'dan CHP-DEM uzlaşısına tepki: Bu ilişki Türkiye'ye bedel ödetir 

08 Mart 2024 22:16 - Güncelleme : 08 Mart 2024 22:17

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, TGRT Haber'de yerel seçim gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CHP ve DEM Partisi arasındaki kent uzlaşısını sert bir dille eleştiren Vural, bu uzlaşının sadece bir 'kamuflaj' olduğunu ve arka planda Türkiye'nin geleceğine dair siyasi bir mutabakatın bulunduğunu iddia etti.

Vural, "CHP ile DEM Partisi arasındaki 'uzlaşı' lafı tamamen uydurma" olduğunu belirtti ve partilerin kapalı kapılar ardında iş yapmaması gerektiğini vurguladı.

"CHP-DEM PARTİ İLİŞKİSİ AÇIK VE NET!"

CHP ve DEM Partisi arasındaki iş birliğinin gizli bir şekilde yapılmaması gerektiğini söyleyen İYİ Partili Vural, şunları söyledi:

"CHP ile DEM Partisi arasındaki 'uzlaşı' lafı tamamen uydurma. Sanırım bunu CHP yazdı. CHP-DEM arasındaki kent uzlaşısı bir kamuflaj. Çözüm süreci dahil olmak üzere ödenen bedeller var ve bu millet hafızlarında bunu tutuyor. Bunları açık bir şekilde açıklayacaksınız. Partiler kapalı kapılar ardında iş yapmaz.

Aralarında gelecekle ilgili siyasal mutabakat var. CHP ile DEM Parti arasında ilişki de gayet açık ve net. Yapabilirler ama millet kime oy verdiğini bilsin. Belediye başkanları mal varlıklarını açıklıyor. Siz de uzlaşıda nelerde anlaştınız bunları anlatın."

"BU ANLAŞMA TÜRKİYE'YE BEDEL ÖDETİR"

PKK'ya 'terör örgütü' demeyen bir partinin kent yönetiminde etkili olmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen Vural, "Türkiye'nin geleceği ile ilgili aralarında siyasi bir mutabakat var. Bir parti ile iş birliği yapıyorsanız onun görüşlerini benimsiyorsunuz demektir. PKK'ya 'terör örgütü' demeyen bir partinin kent yönetiminde etkili olması kabul edilemez.

Bütün bunlar yapılırken bir de 'Türkiye ittifakı' diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? 'İttifakın lideri Atatürk' diyorlar. Atatürk'ü benimsemeyen bir partinin kamuflajı Atatürk olmamalıdır. Siyasal anlamda bunu sorgularım. CHP-DEM Parti ilişkisi Türkiye'ye bedel ödetir. FETÖ'de, çözüm sürecinde, yetmez ama evetcilerde bedel ödedik. Bu ilişki de Türkiye'ye bedel ödetir." dedi.