İYİ Partili Tiryaki TGRT Haber'de: İttifak süreci sağlıklı yürütülemedi

08 Nisan 2024 21:28 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 21:34

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Uğurhan Tiryaki TGRT Haber'de yayımlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulunuyor.

Tiryaki'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"2018'de İYİ Parti'nin yönetimiyle teşkilatı arasında zıtlaşma olmamıştı. İYİ Parti'nin içinden geçtiği sıkıntı ittifak yapıp yapmadığı değil. 2019'da belediye ittifakında büyük bir zafer kazanıldı. 2019'dan sonra CHP ile farklı düşüncelerimiz oldu. 6'lı Masada ve Meclis'teki oylamalarda farklı tutumlar oldu. İYİ Parti'nin için ittifak yapma kültürü de var, yapmama kültürü de var. Bir sinir harbine döndü. İttifak süreci sağlıklı yürütülemedi"