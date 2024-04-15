İYİ Partili vekil resmen açıkladı: Tolga Akalın aday olmasaydı genel başkan devam ederdi 

15 Nisan 2024 23:02 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:02

Meral Akşener kurultayda kimi destekleyecek? Neden aday olmadığı ortaya çıktı

Meral Akşener kurultayda kimi destekleyecek? Neden aday olmadığı ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde istediği oy oranına ulaşamayan İYİ Parti'de 27 Nisan’da olağanüstü kurultay yapılması karar alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday olmayacağı yarışa birden fazla aday çıkarken İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'dan TGRT Haber ekranlarında dikkat çeken bir açıklama geldi.

"TOLGA BEY ADAY OLMASAYDI AKŞENER ADAY OLURDU"

Medya Kritik programında konuşan Uz, "Ben şöyle düşünüyorum; Tolga Bey aday çıkmasaydı Genel Başkan Meral Akşener aday olurdu." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in seçimden sonraki süreçte kendisi ile birebir konuştuğunu belirten Uz, "Genel Başkanımız Divan'da benim için 'Çanakkale'yi neredeyse yerel seçimde almak üzereydik ama Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz benim yönetimimi beğenmiyor' dedi. Netice itibariyle orada da konuşuldu. Sayın Genel Başkanımız bana 'Ben aday olursam aday çıkar mı?' diye sorudu. Ben de muhakkak aday çıkacağını söyledim." dedi.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerde, genel seçimlerden aldığı daha az oy oranı ile ayrılan İYİ Parti, 27 Nisan’da yapılacak olağünüstü kurultay yapma kararı aldı.

Partinin üç önemli ismi; Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın adaylıklarını açıkladı. Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz ise tek kadın aday.

Kulislerde Akşener'in, Tolga Akalın isminin desteklediği iddia edildi.