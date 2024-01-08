İYİ Parti'nin 5 belediye başkan adayı belli oldu: Adana için seçilen isim dikkatlerden kaçmadı

08 Ocak 2024 15:31 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:59

Siyasi partilerin yerel seçim hazırlıkları devam ediyor. AK Parti ve CHP kritik kentlerdeki adaylarını açıklarken istifalarla sarsılan İYİ Parti'de de büyükşehir belediyeleri için isimler netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri, parti lideri Meral Akşener başkanlığında toplandı.

Saat 11.30'da başlayan toplantıda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu hafta yapacağı il gezilerinin detayları konuşulacak. GİK toplantısında, olası İstanbul ve Ankara adaylarının üzerinde de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU

31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde İYİ Parti'nin Manisa, Adana, Antalya, Kayseri ve Samsun büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre; Manisa'da Gürhan Özcan, Adana'da Ayyüce Türkeş, Antalya'da Nesrin Ünal, Kayseri'de Kazım Yücel ve Samsun'da İmren Nilay Tüfekçi aday gösterildi.

Seçilen isimlerin arasında Adana için belirlenen Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise oldukça dikkat çekti.

ANKARA VE İSTANBUL ADAYI DAHA BELLİ DEĞİL

Ankara ve İstanbul adaylarının ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Toplantının ardından İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu basın açıklaması yapacak.