İYİ Parti’nin ‘Maskeli Balosu’ hakkında karar!

02 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 11:35

İYİ Parti, seçime 5 gün kala sosyal medya hesabından 'Maskeli Balo' konseptli bir reklam filmi yayınladı. Filmde şair Murathan Mungan’ın şiirinin izinsiz kullanıldığı iddia edildi.

REKLAM DURDURULDU

Mahkeme, Murathan Mungan’ın eserinin izinsiz kullanıldığına karar verdi ve reklamın durdurulmasına hükmetti.

DurakMedya’nın haberine göre ünlü şairin avukatı Bişar Abdi Alınak tarafından yapılan ihtiyati tedbir talepli başvuruya mahkemeden jet hızıyla cevap geldi. İYİ Parti’nin sosyal medyada ve ulusal televizyon kanallarında yayınlandığı reklam için İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, filminin durdurulmasına karar verdi.