İzlenme rekorları kırdı! Kırklareli’nde meydan okuyan seçim şarkısı

24 Şubat 2024 22:30 - Güncelleme : 24 Şubat 2024 22:42

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala adaylar çalışmalarını yoğunlaştırdı. Derya Bulut, Roman ezgileriyle hazırladığı seçim şarkısıyla Kırklareli'nde büyük ses getirdi.

Şarkıda, mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun icraatları eleştirilirken, Kırklareli'nin sorunlarına çözüm vaadi sunuluyor.

İZLENME REKORLARI KIRIYOR

Türkiye’de viral olan ve mevcut belediye başkanının birçok projesine gönderme içeren seçim şarkısı Trakya şivesi ile sosyal medyanın gündemi oldu. Kırklareli'nin bozuk sokakları, parklar, yarım kalmış yatırımlar ve mevcut belediye başkanının vaatleriyle ilgili yayımlanan şarkı izlenme rekorları kırıyor.