İzmir adayı Hamza Dağ'dan Murat Kurum için dikkat çeken sözler: Bu işin tam erbabı

18 Mart 2024 12:32 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:58

Yerel seçimlere sadece 13 gün kaldı. Türkiye'de milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği seçimler için saha çalışmalarına devam eden adaylar, tek tek projelerin anlatıyor ve vatandaşları şikayetlerini dinliyor. Bu seçimde ne çok dikkat çeken isimler arasından Cumhur İttifakı'nın İzmir ve İstanbul adayları Hamza Dağ ile Murat Kurum oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Ensonhaber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Murat Kurum ile ilgili samimi sözler kullanan Dağ, "Murat Bey ile ilk samimiyetimiz İzmir’de yaşadığımız 25 günlük süreç oldu. Sonra çok geldi gitti yine ama… Bir afet olduğunda Murat Bey hep orada oldular. 30 Ekim’de deprem olduğu gün Murat Bey geldi. Biz yaklaşık 1 aya yakın hiç ayrılmadık. Bazen takılıyorum, 'Çocuklarını gör gel.' diye. 'Yok gidemem ben ayrılamam' diyordu. 2 günlüğüne git dedik, hiç ayrılmadı. Hem arama-kurtarmanın başında durarak gece saat 2’de 3’te Rıza Bey Apartmanı'nın başında Murat Bey ile arama-kurtarmada bulunduk" ifadelerini kullandı.

"MURAT BEY BU İŞİ BAŞARIR, BAŞARACAK DEDİK"

Hem AKUT döneminde hem sonrasında projelendirme 1 aylık süre zarfında ilk ihalenin de gerçekleştirildiğini aktaran Dağ, "1 sene içerisinde bu konutları yapacağız dediğinde, aslında biz de gerçekten olabilir mi acaba dediğimizde, 1 ay sonra ilk ihaleyi yaptığında, evet Murat Bey bu işi başarır, başaracak dedik" diye konuştu.

"BU KADAR BİLGİLİ BİR ADAM GÖRMEDİM"

Murat Kurum için övgü dolu sözler kullanmaya devam eden Dağ, "Murat Bey bu işin tam erbabı, bu işi bilen insan. Ne zaman konutlar yükselmeye başladığında, beraber gittik konutlara baktık. Ben mesleğine bu kadar sadık, bu kadar bilgili bir adam görmedim. Yürürken parkeye basıp bunun altı boş, nasıl boş bıraktınız diyerek kaldırıp altında boşluk gören biri" dedi.

"TAM BİR İŞKOLİK"

Dağ konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat mühendisiyken Bingöl'de şantiye şefi olarak görev yaptığında, bayramda da evine gitmediğini söylemişti bana. Tam bir tabir kullanmak gerekirse tam bir işkolik. İşine inanılmaz derecede sadık, sabah-akşam iş konusunda bir çalışma yapan ve bugüne kadar yaptığı görevlerde de 5 yıllık bakanlık yaptı, Türkiye'nin her yerinde eseri olan, izi olan biri…"