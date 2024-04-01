İzmir adayı Ümit Özlale'den seçim sonrası ilk mesaj!

01 Nisan 2024 04:07 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 04:08

İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, seçim sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Muhalefetin 2019 seçimlerine oranla daha fazla il ve ilçede başarı kazanması ülkemiz adına sevindiricidir" diyen Özlale, partinin genel başkanı Meral Akşener'e 'istifa' çağrısı yapılmasına da tepki gösterdi.

"Unutmamak gerekir ki bugün jet hızıyla istifaya davet edilen Genel Başkanımız, bir çok değerli insanı siyasete kazandırmak için en çok çabalayan liderdi" diyen Özlale'nin açıklamaları şöyle:

Ümit Özlale, kesin olmayan sonuçlara göre İzmir'de yüzde 3,31 oy ile en çok oy alan dördüncü aday oldu.