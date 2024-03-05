İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi 

05 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 05 Mart 2024 22:09

Yerel seçimlere 25 gün kala ORC Araştırma, İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışında son verilerini açıkladı. Yapılan kamuoyu yoklamasında, "Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

İzmir'in genelinde 5400 katılımcı ile yapılan araştırmada "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna CHP'li Cemil Tugay oyu verenlerin oranı %40,1 olurken %31,2'si AK Parti'li Hamza Dağ derken, %13,6'sı İYİ Parti'li Ümit Özlale cevabını verdi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Anketi'nin sonuçlarına göre, 2019 yılında İzmir'de %58 oy alan CHP, bu ankete göre %40.1'e kadar geriledi.

İlçe bazında oranlar ise şu şekilde açıklandı:

Torbalı'da yapılan araştırmada 720 katılımcının, %40,1'i CHP'li Övünç Aydemir, %32,6'sı AK Parti'li Özgür Erman Çağlar cevabını verdi.

BUCA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ

Buca'da 1420 katılımcının, %29,5'i CHP'li Görkem Duman, %27,9'u AK Parti'li Adnan Öztekin, %21,1'i İYİ Parti'li Suat Nezir dedi.

BALÇOVA'DA KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ

Balçova'da 640 katılımcının %57,2'si CHP'li Onur Yiğit derken %13,3'ü kararsız kaldı. Yiğit'e en çok yaklaşan aday ise %12,5 ile AK Parti'li Erol Eroğlu oldu.

BORNOVA'DA CHP ÖNDE

Bornova'da 1140 katılımcının, %43,32'ü CHP'li Ömer Ekşi, %27,0 AK Parti'li Cevdet Çayır yönünde cevap verdi.

BAYRAKLI'DA FARK ERİDİ

Narlıdere'de 1020 katılımcının %59,9'u CHP'li Erman Uzun, %16,7'si AK Parti'li Murat Sarman dedi.