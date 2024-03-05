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05 Mart 2024 20:05 - Güncelleme : 05 Mart 2024 22:09

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi 

2019 yerel seçimlerinde CHP'nin AK Parti'ye 20 puan fark attığı İzmir'de Hamza Dağ farkı 9 puana kadar indirdi. İlçelerin de ölçüldüğü ankette bıçak sırtı olan şehirler dikkat çekti. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP&#039;nin kalesinde fark eridi 

Yerel seçimlere 25 gün kala ORC Araştırma, İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışında son verilerini açıkladı. Yapılan kamuoyu yoklamasında, "Belediye başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. 

İzmir'in genelinde 5400 katılımcı ile yapılan araştırmada "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusuna CHP'li Cemil Tugay oyu verenlerin oranı  %40,1 olurken %31,2'si AK Parti'li Hamza Dağ derken, %13,6'sı İYİ Parti'li Ümit Özlale cevabını verdi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen ORC Araştırma Anketi'nin sonuçlarına göre, 2019 yılında İzmir'de %58 oy alan CHP, bu ankete göre %40.1'e kadar geriledi.

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi  - 1. Resim

İlçe bazında oranlar ise şu şekilde açıklandı:

Torbalı'da yapılan araştırmada 720 katılımcının, %40,1'i CHP'li Övünç Aydemir, %32,6'sı AK Parti'li Özgür Erman Çağlar cevabını verdi. 

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi  - 2. Resim

BUCA'DA KIRAN KIRANA YARIŞ 

Buca'da 1420 katılımcının, %29,5'i CHP'li Görkem Duman, %27,9'u AK Parti'li Adnan Öztekin, %21,1'i İYİ Parti'li Suat Nezir dedi. 

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi  - 3. Resim

BALÇOVA'DA KARARSIZLAR DİKKAT ÇEKTİ 

Balçova'da 640 katılımcının %57,2'si CHP'li Onur Yiğit derken %13,3'ü kararsız kaldı. Yiğit'e en çok yaklaşan aday ise %12,5 ile AK Parti'li Erol Eroğlu oldu. 

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi  - 4. Resim

BORNOVA'DA CHP ÖNDE 

Bornova'da 1140 katılımcının, %43,32'ü CHP'li Ömer Ekşi, %27,0 AK Parti'li Cevdet Çayır yönünde cevap verdi. 

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi  - 5. Resim

BAYRAKLI'DA FARK ERİDİ 

Narlıdere'de 1020 katılımcının %59,9'u CHP'li Erman Uzun, %16,7'si AK Parti'li Murat Sarman dedi.

İzmir anketinde sonuçlar şaşırttı! CHP'nin kalesinde fark eridi  - 6. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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