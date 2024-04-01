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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Politika>İzmir'de 8 kadın belediye başkanı dönemi
01 Nisan 2024 11:05 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 11:16

İzmir'de 8 kadın belediye başkanı dönemi

İzmir’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Hak Partisi’nden aday gösterilen 9 kadın belediye başkan adayından 8'i seçimi kazandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir&#039;de 8 kadın belediye başkanı dönemi

İzmir'de 9 kadın ilçe belediye başkan adayı gösteren CHP'de, başkan adayından 8'i seçimi kazandı.

Çeşme'de Lal Denizli, Foça'da Saniye Bora Fıçı, Karaburun'da İlkay Girgin Erdoğan, Karşıyaka'da Yıldız Uysal İşçimenler, Kınık'ta Sema Bodur, Selçuk'ta Filiz Ceritoğlu Sengel, Konak'ta Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Karabağlar'da Helil Kınay ipi göğüslerken, CHP Menemen Belediye Başkan Adayı Deniz Karakurt, AK Partili rakibi Aydın Pehlivan'ın gerisinde kaldı.

ÇEŞME'DE LAL DENİZLİ

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, CHP belediye başkan adayı olduğu Çeşme'de seçimi kazandı. Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

FOÇA'DA SANİYE BORA FIÇI

Foça'da CHP'nin belediye başkan adayı Saniye Bora Fıçı, yüzde 49,6 oy alarak Foça’nın yeni belediye başkanı oldu.

KARABURUN'DA YENİDEN İLKAY GİRGİN ERDOĞAN

İzmir'in Karaburun ilçesinde belediye başkanı yeniden İlkay Girgin Erdoğan oldu.  Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı İlkay Girgin Erdoğan yüzde 49.84 oy oranıyla güven tazeledi.

KINIK'TA SEMA BODUR

İzmir'in Kınık ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Sema Bodur kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Sema Bodur oyların yüzde 55,74'ünü aldı.

SELÇUK'TA FİLİZ CERİTOĞLU SENGEL

 

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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